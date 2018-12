Vince (8) is ziek van de hersentumoren: 'Er zit een atoombom in, zei hij tegen ons’

SPORT Sleeuwijk, Almkerk en GJS strijden om winst in poule B van Proxsys Cup

9:03 In poule B van de Proxsys Cup in Gorinchem is na de 7-3 winst van Almkerk op SVS’65 nog niets beslist. Zowel GJS, Almkerk als Sleeuwijk kan vandaag nog als poulewinnaar naar de kwartfinale. Woudrichem heerst in poule C, maar moet zich vandaag niet verslikken in Vuren. De winnaar is kwartfinalist.