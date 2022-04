Vijfheerenlanden krijgt nieuwe bushokjes, en jij kunt meedenken over waar die komen te staan

Gorcumse pleister­plaats voor schippers van Rijkswater­staat gaat in de verkoop

Jarenlang was het de pleisterplaats voor schippers van Rijkswaterstaat: het voormalige rayonsteunpunt aan de Krinkelwinkel in Gorinchem gaat in mei in de verkoop. ,,Een unieke locatie aan de Merwede en gelegen langs de entree naar het centrum van Gorinchem.”

7 april