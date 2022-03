Vijfheerenlanden houdt live uitslagenavond voor inwoners in Leerdams partycentrum

Drugsbende bezorgde coke, xtc en heroïne als een boodschap­pen­lijn: ‘Het waren zulke lieve jongens’

Een paar gram cocaïne, heroïne of liever wat xtc-pillen? Voor gebruikers in Gorinchem was het jarenlang een koud kunstje om aan harddrugs te komen. Een belletje naar één van de drugslijnen en de verdovende middelen werden thuisbezorgd.

9 maart