Vijfheerenlanden herdenkt met internationaal tintje: ‘Oorlog in Oekraïne geeft herdenken extra dimensie’

De 4-mei herdenking in Leerdam heeft dit jaar een bijzonder internationaal tintje. Burgemeester Sjors Fröhlich ontvangt een delegatie uit Pfinztal, de gemeente waar al jarenlang een stedenband mee bestaat. ,,Dat we naast elkaar staan, geeft hoop.”

Burgemeester Fröhlich ontvangt onder andere burgemeester Bodner, die aan het hoofd staat van de gemeente Pfinztal. Die plaats bevindt zich in de Duitse deelstad Baden-Württemberg en ligt nabij Stuttgard. Met die gemeente heeft de voormalige gemeente Leerdam al jaren een 'stedenband’ - een band die in het teken staat van het tonen van vriendschap, kennisnemen van elkaars cultuur en elkaar ondersteunen in het bestuur van de stad.

Quote Het is essentieel om juist nu het belang van vrede in Europa te benadruk­ken Burgemeester Fröhlich

Een band die dit jaar, met het oog op de huidige ontwikkelingen in Europa, nog belangrijker is geworden. ,,De oorlog in Oekraïne geeft herdenken dit jaar een extra dimensie, het is daarom mooi dat mevrouw Bodner hierbij aanwezig is. We ontvangen haar graag", zegt Fröhlich. ,,Het is essentieel om juist nu het belang van vrede in Europa te benadrukken. We mogen het verleden niet vergeten, maar dat we naast elkaar staan geeft hoop en tegelijkertijd een signaal van een verenigd en sterk Europa.”

Tijdens de herdenking op woensdag 4 mei wordt stilgestaan bij burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In de gemeente Vijfheerenlanden worden op zeven verschillende locaties, waaronder dus in Leerdam, 4 mei-herdenkingen georganiseerd.

Stille tocht

De herdenking in Leerdam begint om 19:20 uur met een stille tocht vanaf het gemeentehuis. De tocht gaat door het centrum naar het monument aan de Stationsweg. Daar worden onder andere kransen gelegd, gedichten voorgedragen en duiven opgelaten. Ook vliegen in gemeente Vijfheerenlanden, na 20.00 uur, militaire vliegtuigen over de diverse kernen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.