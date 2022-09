Vijfheerenlanden gaat voor plasticvrij vuurwerk: ‘Vuurwerk was ook populair voordat plastic bestond’

Vuurwerk is al honderden jaren oud en was ook al populair voordat plastic bestond

,,In mei vond bij recreatieplas de Middelwaard een festival plaats, waar zo'n tien minuten lang vuurwerk is afgestoken”, vertelt hij. ,,De volgende dag vond ik werkelijk een enorme berg plastic. Grote stukken zijn nog wel op te ruimen, maar die kleine stukjes - waarvan ik er wel 10.000 aantrof - krijg je nooit meer weg. Terwijl dat voor dieren de meest schadelijke onderdelen zijn.”

Reden voor hem om zijn bevindingen in een rapport vast te leggen én de lokale politiek te informeren. Want als deze plastic vuurwerk in de ban kunnen doen, volgen er hopelijk ook anderen gemeenten. Die wens is donderdagavond in vervulling gegaan, toen de gemeenteraad unaniem instemde met de motie van D66 en GroenLinks om Vijfheerenlanden de eerste ‘plasticvrije-evenementenvuurwerkgemeente’ van Nederland te maken.