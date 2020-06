Vier schapen doodgebeten in Wijk en Aalburg

Sjoerd Poorter vond de dode dieren zaterdagochtend in een weiland aan de Afgedamde Maas. ,,Twee lagen er dood in het weiland, twee waren verdronken in het water”, vertelt hij. Bij de aanval raakten ook vier schapen gewond. ,,Een lam was voor een deel opgegeten. Als je dat ziet, moet je wel even slikken.”

Poorter, die de eigenaar van de kudde helpt bij het verzorgen van de dieren, is ervan overtuigd dat de schapen het slachtoffer zijn geworden van de wolf, die sinds een tijd actief is in de regio. DNA-onderzoek op de gedode dieren moet daarover binnenkort uitsluitsel geven. ,,Voor ons is het ‘een plus een is twee’,” zegt Poorter. ,,In het verleden hebben we het wel eens meegemaakt dat een hond achter de schapen aan ging. Die wil dan ook wel eens bijten, maar niet op deze manier. De schapen zijn bij de hals gepakt, waardoor ook in de slokdarm en luchtpijp is gebeten. Dat is typisch voor een wolf.”