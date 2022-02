Verzetsheld Henk ‘Minkeloos’ werd vlák voor de bevrijding gefusilleerd: ‘Mijn vader verdiende beter’

VIDEO Annet Ardesch geeft Indonesi­sche student die als verzets­held stierf weer een gezicht

Irawan Soejono (24), een Indonesische student in de bloei van zijn leven, sterft op 13 januari 1945 in een Leidse steeg. Compositietekenaar Annet Ardesch uit Gorinchem geeft hem op verzoek van de Oorlogsgravenstichting weer een gezicht. Want op de enige foto die er is, ligt de verzetsheld dood in zijn kist.

24 januari