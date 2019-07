Verwoeste fietsenzaak Schelluinen weer open: ‘Iedereen is vreselijk behulpzaam’

Aannemer heeft - totaal onverwacht - tijd voor reparatie van Laag Dalemseweg

16 juli Ouders en leerlingen van cbs De Regenboog in de Gorcumse nieuwbouwwijk Hoog Dalem moeten woensdag en donderdag omrijden. Ook wijkbewoners kunnen maar via één route de wijk in én uit. De aannemer begint woensdagochtend met asfalteringswerkzaamheden. ,,Er was bij hem een gaatje in de planning ontstaan, waar hij ineens toch tijd had’’, meldt een woordvoerder van de gemeente.