‘Vervuilende staalslakken tientallen jaren in de grond laten zitten, daarmee overtreedt West Betuwe de wet’

Vervuiling Spijk blijft in de grond omdat niemand anders de lading staalslak­ken wil hebben

3 juli De berg staalslakken in een weiland in Spijk moet goed ingepakt de grond in en daar de komende tientallen jaren blijven liggen. Dat is de enige optie, stelt de gemeente West Betuwe. Want geen enkele partij wil de 250.000 kubieke meter aan staalslakken overkopen. ,,Ze kunnen nergens naartoe. Dat is de belangrijkste overweging om ze níet af te voeren”, zegt wethouder Jacoline Hartman.