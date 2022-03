Vervoerder Qbuzz: ruim 250 reizigers kunnen twee jaar lang in ochtendspits niet met MerwedeLingelijn

Gorcumse coalitie wilde leren luisteren, maar de onvrede onder inwoners was niet eerder zo groot als nu

Nog even en de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan open. Hoe heeft de coalitie in Gorinchem het de afgelopen vier jaar gedaan? ‘We moeten vooral leren luisteren naar onze inwoners... Kies voor inspraak, tweespraak en meerspraak’ betoogden de wethouders bij hun aantreden. Maar nog niet eerder was er zoveel ontevredenheid in de stad.

13 maart