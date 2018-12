Vertrekkend directeur Brabantse Taskforce: ‘Criminelen hebben nog altijd de wind in de zeilen’

Als de overheid een grote stap zet door criminaliteit niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuursrechtelijk aan te pakken - de kern van het nieuwe, integrale beleid - dan zetten de boeven ook een stap extra, zegt Caspar Hermans. ,,Criminele ondernemers zijn innovatief, ze monitoren voortdurend waar ze ruimte hebben en waar de risico's zitten. Er zijn niet voor niets mede door de door ons uitgeoefende druk zo veel henneptelers naar het buitenland vertrokken of gestopt.‘’



Het verbaasde de directeur van de Taskforce Brabant Zeeland dan ook hooglijk toen een burgemeester zich onlangs hardop afvroeg 'of we al niet konden gaan afschalen' in het gevecht tegen de drugscriminaliteit. ,,Je kunt je mijn reactie wel voorstellen. De Taskforce is een start-up. We zijn er nog lang niet en moeten vooral niet wegkijken. Het is allemaal nog heel kwetsbaar.''