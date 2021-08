Verslaggever Gijs fietst met nieuwe app de Biesbosch door: ‘Ingesproken door een uitgebluste lerares?’

Om te beginnen moet ik opbiechten dat ik als inwoner van Rivierenland schandalig weinig weet over de Biesbosch. Maar er is hoop! Ik kom er de laatste jaren steeds vaker, onder andere met fotograaf Cor de Kock. Dat is een feestje want als je naast deze foto-mastodont in de auto zit, vertelt De Kock honderduit over dit bijzondere gebied.