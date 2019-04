Veronique (14) uit Werkendam wordt opnieuw vermist

Openbaar Ministerie: Gorcumer (26) was spin in web kinderporn­o­net­werk

14:14 Een 26-jarige man uit Gorinchem wordt er door justitie van verdacht jarenlang een spil te zijn geweest in een kinderpornonetwerk. Zo zou hij als beheerder toegang hebben gehad tot een zeer exclusief forum, waarin hij ook mocht bepalen welke kinderporno wel of niet geplaatst mocht worden. ,,Het is een grote vis die we te pakken hebben’’, aldus het Openbaar Ministerie.