Veronique (14) uit Werkendam gevonden

Waar het meisje de afgelopen dagen precies verbleef, is niet bekend. Volgens Betty Vroege is ze bij een vriendje in Gorinchem geweest. ,,Het verhaal gaat dat ze eerder vandaag bij hem op de stoep stond. Maar ik betwijfel of dat echt waar is. Natuurlijk ben ik wel boos, maar ik vind het belangrijker dat ze thuiskomt en een tijdje tot rust komt.”

De ouders Betty en Cor kregen rond 13.30 uur een telefoontje van de politie. ‘We hebben haar’, klonk de stem van een agente. ,,Ze wordt nu in Gorinchem opgehaald en naar het bureau in Oosterhout gebracht. Daarna krijgen we nogmaals een telefoontje en mogen we haar ophalen’’, zegt Betty opgelucht. ,,Ik ben zo ontzettend blij dat ze in goede gezondheid is aangetroffen.”

Zoektocht

De familie zegt blij te zijn met alle hulp van de afgelopen dagen. ,,De politie en de school van mijn dochter hebben enorm hun best gedaan. Dank ook aan vrienden en familie die haar gezocht hebben’’, aldus Vroege.

Agenten namen vanochtend de laptop die Veronique op school gebruikt in beslag in de hoop in het geheugen aanwijzingen te vinden voor haar mogelijke verblijfplaats. Ook stuurde de directie van de school alle ouders een e-mail waarin onder meer werd verzocht naar de 14-jarige scholiere uit te kijken en zo nodig de politie te bellen.