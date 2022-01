Vermiste rottweiler Noor na zeven maanden dood teruggevonden op eigen erf: ‘Heel treurig’

Rottweiler Noor, die sinds vorig jaar juni werd vermist uit Wijk en Aalburg, is eerder vandaag dood teruggevonden. Dat laat dierenspeurgroep Waar is mijn Angel weten. Lang werd vermoed dat de 2-jarige teef werd gestolen, maar dat blijkt niet te kloppen.

Noor werd uiteindelijk na zeven maanden vermissing op het terrein van de eigenaar zelf aangetroffen.

Waar is mijn Angel sloeg begin juni 2021 groot alarm over de verdwijning van de toen 2-jarige hond vanaf het erf van een boerderij in Wijk en Aalburg. Myrthe Schilstra, vrijwilliger bij de stichting, zag toentertijd gelijkenis met de verdwijning van de honden Lola en Pleun eerder dat jaar in Netersel, een dorpje in de gemeente Bladel.

Eerst dachten ze dat de honden ‘gewoon’ waren weggelopen, maar toen er verhalen de ronde gingen over een wit busje, dat in de buurt was gesignaleerd, werden de vermoedens over ontvoering steeds sterker.

In Wijk en Aalburg werd hetzelfde vermoed. Volgens Schilstra werd Noor in een auto geladen en meegenomen door - wat zij noemde - de broodfokkermaffia: fokkers die snel geld willen verdienen door honden te stelen, ze in kleine hokken te stoppen, ze snel te laten dekken om daarna de pasgeboren pups snel te verkopen. Vooral in België zijn die actief, maar ook in Noord-Brabant.

Klem gelopen

Maar hoe goed er ook werd gezocht, teefje Noor bleef spoorloos. Tot woensdagochtend. Een woordvoerder van de stichting laat weten dat de baasjes hun hond zelf hebben gevonden. ,,Blijkbaar heeft zij zich klem gelopen en kon ze zichzelf op eigen kracht niet bevrijden. Per toeval werd ze vandaag ontdekt. Heel treurig.”

Op de Facebookpagina van Waar is mijn Angel stromen de reacties op het bericht binnen. ‘Aan onzekerheid is een eind gekomen. Run Free lieve Noor...sterkte voor je baasjes’, schreef iemand. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend gemaakt waar Noor is gevonden.

