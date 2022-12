Verbreding A2 bij Waardenburg komt er voorlopig niet: sluipers blijven dus dwars door West Betuwe rijden

Fotograaf Johannes werkt aan een bijzondere ontmoe­tings­plek in Gorcums ‘oorlogsge­bied’

Een ontmoetingsplek voor alle Gorcumers, met een pluktuin vol groenten en fruit. Initiatiefnemer fotograaf Johannes van Camp ziet het al helemaal voor zich: ,,In de Tuin van Aandacht, want zo gaat deze plek heten, gaan we serieus naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek.’’

2 december