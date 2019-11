Verbreden A27 is mogelijk dankzij het verlagen van de snelheid op de snelwegen

Noortje van Schijndel, woordvoerder van Rijkswaterstaat: ,,De minister heeft inmiddels verweer ingediend op de bezwaren tegen de verbredingsplannen. Het is nu wachten op het moment dat de Raad van State zich over deze stukken buigt. Na deze beroepsprocedure zijn bij een positief besluit van de Raad van State de plannen onherroepelijk.’’

Ingeroosterd

Rijkswaterstaat hoopt in 2022 te beginnen met de werkzaamheden. Het aangepaste knooppunt Hooipolder moet vier jaar later worden opgeleverd. Het zuidelijk tracé tussen Hooipolder en Everdingen wordt in de periode 2027-2029 in fases opengesteld. Voor Houten-Everdingen staat de openstelling in de periode 2028-2030 ingeroosterd.

Dat het kabinet traject Hooipolder- Houten noemt in de brief over de aanpak van het stikstofvraagstuk is volgens Rijkswaterstaat positief. Want dat betekent volgens hen dat de verbreding van de A27 uitgevoerd kan worden met het argument dat de maximum snelheid wordt verlaagd.

Strijdig met afspraken

De rechter oordeelde eerder over de uitbreiding van de ring Utrecht (A27-A12), dat de stikstofuitstoot in natuurgebieden in de buurt toenam en dat dit strijdig is met Europese afspraken. Die uitspraak leidde tot de huidige stikstofcrisis.

Voor Rijkswaterstaat was de uitspraak geen reden om de voorbereidingen voor een breder traject Hooipolder - Houten stil te leggen. ,,Vorige maand hebben we met drinkwaterbedrijf Oasen de samenwerking getekend voor het verleggen van een zes kilometer lange transportwaterleiding langs de A27 tussen Noordeloos en Lexmond. Begin volgend jaar zijn er meer kleinere verleggingen van kabels en leidingen langs de A27’’ aldus woordvoerder Van Schijndel.