Veiligheid voor fietsers moet beter en daarom gaat een belangrijke schoolroute een maand lang op de schop

Een deel van de informatieborden staat inmiddels in de wijk, want vanaf maandag 29 augustus is de Componistenstraat gesloten voor alle verkeer. De straat tussen Lingsesdijk en de Vestingweg is niet alleen een belangrijke route voor scholieren die naar het nabije gelegen Fortes Lyceum fietsen of naar de scholen elders in de stad. Ook heel veel automobilisten gebruiken de weg om naar de binnenstad of de westkant van Gorinchem te rijden.