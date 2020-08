Veel te veel honingbijen in de Biesbosch: ‘Ze ontwrichten het ecosysteem’

Een leuke hobby en nog goed voor de bloemen ook: bijen houden en een zakcentje verdienen met de honing die de kleine zoemers opleveren. Zelfs vanuit België weten imkers de Biesbosch te vinden en zetten ze er in groten getale hun bijenkasten neer. ‘Onze’ Biesbosch is zo populair onder imkers vanwege de reuzenbalsemien. Die plant is hier veel te vinden. De exoot is eigenlijk ongewenst, maar is dankzij zijn uitbundige bloei in het najaar zeer geliefd onder honingbijen, met een rijke, goed verkochte honing als gevolg.