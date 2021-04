Veehouderij verdwijnt en maakt plaats voor woningen

De nieuwe huizen komen te staan aan de Broeksestraat. De gemeente Altena stelt dat de behoefte aan meer woningen groot is. Eén inwoner had bezwaar tegen het plan, hij of zij vindt zeventien huizen te veel. De zienswijze die is ingediend, is echter ongegrond verklaard. Dat betekent dat nu de gemeenteraad aan zet is en het plan moet goed- of afkeuren. Het is nog niet bekend wanneer de bouw start.