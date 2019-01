Vaste gasten van De Put in Ottoland vrezen gedwongen te moeten wijken voor arbeidsmigranten

Heeft Vijfheeren­lan­den vernielin­gen voorkomen door busvervoer voor jongeren te regelen? Vul de poll in

15 januari De gemeente Vijfheerenlanden heeft 4.000 euro meebetaald aan busvervoer voor jongeren uit Leerdam en Zederik naar het feest New Years Eve in Gorinchem. Doel was om preventief schade in de gemeente te voorkomen.