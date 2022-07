Vandalen vernielen speeltoestel met grote roze klodders purschuim

Jonge visarenden geringd in de Biesbosch: ‘Een belangrij­ke stap’

In de Biesbosch zijn drie jonge visarenden geringd. Het is de tweede keer ooit dat het in Nederland gelukt is om visarendjongen met kleurringen individueel herkenbaar te maken. ,,Het is een belangrijke stap op het vlak van onderzoek naar en bescherming van deze zeldzame broedvogel”, aldus boswachter Harm Blom.

