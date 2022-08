Vandaag zitting over het Gomarus, advocaat oud-leerlingen: ‘Onze zaak is nu een stuk sterker’

OM gaat Gomarus niet vervolgen voor an­ti-homobeleid, wél sprake van dwang en discrimina­tie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft na onderzoek besloten geen strafvervolging in te stellen tegen de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, een school die eerder bekendstond om haar anti-homobeleid. Wél zijn er twee strafbare feiten geconstateerd: dwang en het in voorraad hebben van materialen die tot discriminatie aanzetten.

