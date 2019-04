Vanaf nu kan iedereen een taartje eten van Heel Holland Bakt-ster Marjolein

‘Rondje Goudriaan’ is een stap dichterbij nu ook provincie een rotonde op de N216 wil

10:04 Een rotonde bij Goudriaan is weer een stap dichterbij. De provincie Zuid-Holland heeft de aanpak van de kruising van de N216 met de Smoutjesweg opgenomen in een overzicht van uit te voeren projecten. Daarmee lijkt een langgekoesterde wens van inwoners van het dorp in vervulling te gaan.