‘Van puist naar parel’ De oplossing voor het dreigende Gorcumse mobiliteitsinfarct

OVER DE TONG De delicates­sen van La Caponnière liggen verscholen onder de groene zoden van de Gorcumse vestingwal

Over verstopte ‘hotspots’ en onontdekte pareltjes gesproken… La Caponnière is ontworpen om niet gevonden te worden. Het proeflokaal huist in een oud verdedigingswerk van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, verscholen onder de groene zoden van de vestingwal van Gorinchem.

16 maart