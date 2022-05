Van partycentrum naar evangelisatieplatform: religieuze organisatie koopt De Rietpluim in Dussen

Doe Mee! en SGP in Molenlan­den zoeken liever naar overeenkom­sten: ‘Anders was het een no go geweest’

De kans is erg klein dat in Molenlanden de komende vier jaar nog wordt gesproken over de koopzondag en het vloekverbod. Doe Mee!, de SGP en de VVD hebben afgesproken dat er geen initiatieven worden genomen of gesteund om op deze onderwerpen een wijziging aan te brengen.

9 mei