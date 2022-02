Van Brabantse gezelligheid tot chique bisque: ‘even eten Bij Janne’ is hier al jaren een begrip

Droom voor Alexander en Desiree komt uit: ‘Als gezinshuis kinderen een veilige plek geven die ze verdienen’

Drie jaar geleden realiseerde het echtpaar Prosman in Leerdam hun droom. ,,We hadden al eens over pleegzorg nagedacht, als we beseften hoe goed we het hebben. En we wilden graag op onze eigen kinderen overbrengen dat ze ook iets voor een ander kunnen betekenen”, vertelt Desiree (41).

