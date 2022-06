Urban fotosafari; of wel foto's schieten van stedelijk groen? Dat kan dit weekend in Gorinchem

Erik wil van Gorcumse Haarwijk een kunstparel maken: ‘Aandacht voor kunst moet terugkomen’

Rommelig, slecht onderhouden, hier en daar verloederd: stadsdeel Haarwijk is in de ogen van veel Gorcumers een onaantrekkelijk nakomertje binnen hun vestingstad. Maar het is juist een ondergeschoven kindje met veel verborgen pareltjes in het straatbeeld, vindt inwoner Erik van Tilborg. Met zijn Facebookpagina Dit was Gorinchem pleit hij voor een actiever kunstbeleid van gemeente en inwoners in de wijk.

6:54