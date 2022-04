Uitslaande brand verwoest woonboerderij in Hoornaar: ‘Pand kan als verloren worden beschouwd’

Nieuwe ontwikke­laar voor Arkels­edijk werkt oorspronke­lijk plan voor 500 woningen verder uit

Een nieuwe ontwikkelaar én een nieuwe architect, maar langs de Arkelsedijk in Gorinchem komen sowieso zo'n vier- tot vijfhonderd woningen te staan. Groep Caenen Capital Fund neemt definitief het stokje over van Tetteroo, de oorspronkelijke ontwikkelaar. ,,De kritiek die we vorig jaar tijdens de bewonersavond kregen, wordt zeker meegewogen.’’

30 maart