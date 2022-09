Uitkijkpunt voor werk waterschap in de Woelse Waard: twaalf treden en je bent boven

Dichtgeslibd

Tegelijkertijd maakt het waterschap in overleg met Rijkswaterstaat ruimte voor de rivier. Zoals in het westelijk deel van de Woelse Waard bij Gorinchem. Het maaiveld wordt verlaagd en in het gebied wordt een nevengeul aangelegd. Deze lag er vroeger ook, maar is dichtgeslibd. Een informatiebord op de basis van het uitkijkpunt geeft uitleg over de werkzaamheden.