Uitgezette bewoners na drie maanden definitief weer thuis in huurwoning Poort6: ‘Eindelijk terug!’

Poort6 mag gezin na xtc-pil­len niet uit huis zetten: ‘Geen drugshan­del of overlast’

Een stel uit Gorinchem stond al met één been op straat, omdat verhuurder Poort6 na de vondst van 10 xtc-pillen en 1 gram cocaïne van hun zoon het huurcontract verscheurde. De rechtbank in Dordrecht heeft echter een stokje gestoken voor de huisuitzetting. Volgens haar was geen sprake van drugshandel of overlast voor de buurt.

2 januari