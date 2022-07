Uitersten in lage en hoge waterstanden vormen uitdagingen voor waterschap en Rijkswaterstaat

Hadden we vorig jaar nog te maken met extreme wateroverlast, dit jaar stevenen we af op laagterecords. De zomers van 2021 en 2022 vormen uitersten als het gaat om de waterstanden in de rivieren. Het houdt Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat flink bezig. ,,We hebben vier jaar geleden al opgeschaald door de extreme droogte.”

De Waal moest exact een jaar geleden ongekend veel water verwerken. In ruim twintig jaar was er niet zoveel water door deze brede rivier gestroomd. Historische hoogtes werden bereikt, met als dieptepunt het hoogwater dat in Zuid-Limburg een onvoorstelbare ravage aanrichtte.

Nu, een jaar later worden we juist weer herinnerd aan de reeks warme, droge zomers in 2018, 2019 en 2020. Het waterpeil zakt gestaag in de Rijn, Lek, Maas en de Waal, al is het nog niet zo extreem als in de genoemde jaren. Maar de droogte is nog niet voorbij en ook de komende dagen worden er opnieuw hete dagen verwacht, met nog meer verdamping tot gevolg.

Volledig scherm In de Waal, zoals hier bij de brug van Zaltbommel, trekt het water zich steeds verder terug. De kribben zijn nu prominenter aanwezig, maar problemen voor de scheepvaart blijven vooralsnog uit. © Jan Zandee

Droogtemonitor

Rijkswaterstaat monitort de droogte continu en de vooruitblik wordt steeds actueel gehouden via de droogtemonitor en koppelt daar maatregelen aan. In West-Nederland is er sprake van verzilting omdat er minder water beschikbaar is om het zeewater terug te dringen. Door de droogte en het verminderen van het wateraanvoer wordt het moeilijker om het waterpeil op niveau te houden. Er worden daarom extra maatregelen genomen om water te houden, te besparen en waar mogelijk de zoetwateraanvoer richting het westen te vergroten.

Quote Twintig jaar geleden onderzoch­ten we hoe water het snelst ons land kon verlaten, nu zijn we bezig met hoe we het vast kunnen houden Woordvoerder van Waterschap Rivierenland

Er wordt minder geschut bij sluizen om water vast te houden, en er worden tijdelijke pompen geplaatst of verplaatst om te zorgen voor voldoende aanvoer en het op peil houden van de waterstand. De scheepvaart wordt gewaarschuwd voor een smallere vaargeul en de kans op droogval bij havens en waterlopen. Ook zwemmers worden extra gewaarschuwd, nu ze door de lage waterstand dichter bij de zuigende vaargeul terecht kunnen komen.

Pompen in de Linge

Pompen om het water op peil te houden is ook iets wat momenteel volop gebeurt in de bij de Neder-Rijn beginnende ‘kraan’ van de Betuwe en Vijfheerenlanden: de Linge. Bij het beginpunt van de Linge - met een lengte van 108 kilometer de langste rivier van Nederland - is het drijvende gemaal De Pannerling bij Doornenburg verlengd. En bij het Kolff-gemaal in Hardinxveld-Giessendam staat een speciaal inlaatschot waarmee water teruggepompt kan worden op de Linge, die bij het gemaal via het Kanaal van Steenenhoek uitmondt in de Merwede.

Volledig scherm Een ongebruikelijk gezicht bij het Kolff-gemaal in Hardinxveld-Giessendam: rivierwater dat vanuit de Merwede het gebied instroomt. Gewoonlijk is de rivier juist de afvoer voor overtollig water. © Waterschap Rivierenland

,,Op veel plekken brengen we het water hoger dan het gebruikelijke zomerpeil. Het is soms moeilijk om sloten en vaarten op peil te houden. En omdat planten de doorstroming in sloten en vaarten kunnen belemmeren maaien we volop, vooral op knelpunten”, aldus de woordvoerder van Waterschap Rivierenland. ,,De vraag naar water blijft groot in de natuur en de landbouw. We vragen aan agrariërs om bewust te beregenen. Bij de droogte en de laagstaande rivieren is voldoende water niet vanzelfsprekend.” Ook worden de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem minder vaak geopend en via de Elshoutsluis bij Kinderdijk wordt er bij vloed water vanaf de Lek binnengelaten.

Opgeschaald

Droogte, wateroverlast: de extremen lijken groter te worden, beaamt de woordvoerder. ,,Het beheerst nu meer onze agenda. De laatste vier jaar hebben we al opgeschaald door de extreme droogte. Twintig jaar geleden onderzochten we hoe water het snelst ons land kon verlaten, nu zijn we bezig met hoe we het vast kunnen houden.”

