Uitbater golfclub Almkerk neemt golfbaan bij de Kurenpolder in Hank over

Daarnaast heeft HGE-eigenaar Hans Schaap De Loonsche Duynen in De Moer, wat voorheen bekend stond als Efteling Golfpark, en Golfpark De Breuninkhof in Voorst in beheer. Schaap over de negen holes baan in Hank: ,,De Kurenpolder is een leuke baan, prachtig gelegen aan het Kurenpoldermeer. De club is erg gezellig, maar heeft de laatste jaren een terugloop van het aantal leden gezien. Daaraan gaan we wat doen.’’