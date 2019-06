Tweede plantenbak in Hank in brand gestoken

Wijkagent Altena vol afschuw over pesten: ‘Niet kop in het zand steken’

18:55 Wijkagent Ruud Peters uit Aalburg maakt zich zorgen over het pestgedrag op een basisschool in Altena. Hij wil dat de samenleving er weet van heeft dat dit gebeurt en actie onderneemt. ,,We hebben het over kinderen van 9 jaar!’’