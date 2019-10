Twee zenders met één gedachte in Altena: dit is wat ze doen met de subsidie die ze krijgen

COLUMN Gemeente Gorinchem, haal een subsidio­loog in huis!

9:14 Afgelopen donderdagavond in de hal van het stadhuis. Vlak voor aanvang van de raadsvergadering over het cultuurplan. De hal stond vol volwassenen, kinderen en jongeren die ik ken uit het culturele veld. Ineens: Bart Groot, zanger van Klink!, zette in met het krachtige lied Something inside so strong van Labi Siffre. Langzaam vielen vele aanwezigen in. Een flashmob!