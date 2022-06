Twee nieuwe zonneparken rondom Knooppunt Deil

Campagne tegen misstanden in vastgoed­sec­tor van start: ‘Anonieme tips zijn hard nodig in de aanpak’

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met de gemeente Gorinchem, organisaties in de private sector en een aantal andere gemeenten in de regio een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. De vastgoedsector in Gorinchem wordt aangespoord om misstanden te melden en anonieme tips zijn nodig in de aanpak, aldus het meldpunt.

18 juni