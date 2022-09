Twee meisjes uit Gorinchem bekogeld met stenen: jonge daders bij politie in het vizier

De moeder van één van de twee meisjes deelde op Facebook haar ontzetting over wat haar dochter die middag was overkomen. Ze riep niet alleen op om uit te kijken naar de daders, maar deelde ook een foto van haar dochter, die in tranen en met een bebloed gezicht thuis was gekomen. Dat bericht leverde niet alleen honderden steunbetuigingen op, maar werd in korte tijd ook meer dan 2,5 duizend keer gedeeld.

Gesprek

Inmiddels heeft de politie de daders in het vizier, vertelt een woordvoerder van de politie. ,,Door wat de meiden zelf verklaard hadden, wisten we ongeveer in welke hoek we moesten zoeken. We zijn nu in gesprek met hun ouders. Online wordt hier veel over gesproken, maar we willen nu iedereen oproepen om de afhandeling aan ons over te laten. De jongens blijken heel jong te zijn - die willen we ook beschermen.”