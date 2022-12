Twaalf nieuwe huizen in Hei- en Boeicop: origineel plan sneuvelt want agrarische bedrijf ligt te dichtbij

Storing in hoogspan­nings­net zet 45.000 woningen en bedrijven in het pikkedon­ker, dit was de oorzaak

Ineens was het aardedonker in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. In de nacht van woensdag op donderdag viel in die gemeenten de stroom uit. Niet alleen bij zo’n 45.000 woningen en bedrijven, maar ook op straat. De oorzaak: de hoogspanningsverbinding die bij uitval de stroomvoorziening moet overnemen, stond niet aan.

1 december