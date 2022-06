Turkse, Noorse en Engelse glaskunstenaars naar Leerdam: ‘Zeker in deze zware tijden belangrijk’

Een internationale uitwisseling van ervaringen én glaskunst, dat staat de komende dagen centraal in de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum en Glasstudio De Oude Horn. Dat is niet alleen leuk, maar ook hard nodig, weet Laurens Geurtz van het Nationaal Glasmuseum.

Tijdens de uitwisseling wordt er door kunstenaars uit Turkije, Noorwegen, Engeland en Tsjechië glas geblazen én gesproken over de uitdagingen waar glaskunstenaars mee te maken hebben. Want in ieder land wordt het ambacht met uitsterven bedreigd. ,,Ja, dat leeft echt overal”, zei Geurtz daar eerder over.

Die uitdagingen hebben alles te maken met teruglopende animo, de schaarste aan plekken waar studenten het vak kunnen leren en de oplopende energierekeningen. ,,We zitten dus allemaal met dezelfde vraag: hoe kunnen we in de toekomst dit ambacht behouden? Daar gaan we ons dit jaar over buigen.”

Exploring the future

De uitwisseling Exploring the future vindt van donderdag 16 juni tot en met zondag 19 juni plaats en is dan ook door publiek bij te wonen. Vanaf de tribune in de Glasblazerij kan er meegekeken worden met de kunstenaars.

In het kader van het Internationale Jaar van het Glas organiseert het Nationaal Glasmuseum ook later in 2022 nog diverse evenementen. Zo vindt er in oktober een Oktoberfest plaats, waarbij onder andere bierglazen geblazen worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.