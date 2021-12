Tuincentrum: ‘Als 99 procent niet kan, maar 1 procent wel, dan pak ik die ene procent’

Altenase wethouder Jorritsma wordt burgemees­ter in Gelderse Voorst: ‘Vond het logisch om verder te kijken’

Als een nerveuze scholier op de middelbare school zat wethouder Pauline Jorritsma uit Woudrichem maandagavond naast de telefoon. Alsof ze zat te wachten op de examenuitslag en het verlossende telefoontje dat ze was geslaagd. ,,Het was precies hetzelfde gevoel. Ik was heel zenuwachtig’’, bekent de wethouder, die in februari burgemeester wordt van het Gelderse Voorst.

16 december