Trucker krijgt 900 euro boete voor te lange truck

Pleidooi voor echte Gorcumse jongeren­raad

6:46 Gorinchem heeft een jongerenraad nodig. Zeker omdat er momenteel over de hoofden van jongeren heen wordt beslist over zaken die ook hen aangaan. Dat stelt Everdien Hamann, fractievoorzitter van Gorcum Actief. ,,Neem bijvoorbeeld het evenementenbeleid. We beslissen over feestjes waar zij heen gaan.”