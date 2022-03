Treinverkeer MerwedeLingelijn tussen Gorinchem en Leerdam komt weer op gang, storing voorbij

Dit is de uitslag van de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen in Altena

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Altena is binnen: Het bleef tot de laatste vier stembureaus spannend, maar het CDA is met 8 zetels de grootste partij in de gemeenteraad. Nieuwkomer Vrije Volkspartij Altena verovert 2 zetels. De VVD verliest 1 zetel en komt uit op 2. De andere partijen behouden het zetelaantal dat ze hadden.

17 maart