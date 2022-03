Treinen MerwedeLingelijn rijden niet tussen Gorinchem en Leerdam door omvangrijke storing

Dit is de uitslag van de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen in Molenlan­den

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden is binnen: Doe Mee! Molenlanden is de grote winnaar geworden. De partij van lijsttrekker Joke van de Graaf steeg van 7 naar 8 zetels en is daarmee veruit de grootste partij in de gemeente, die in 2019 ontstond uit een herindeling tussen Molenwaard en Giessenlanden. Jezus Leeft kreeg te weinig stemmen voor een zetel in de gemeenteraad.

17 maart