Traumahelikopter opgeroepen voor automobilist die water inrijdt in Herwijnen

Een drukke maar beheersba­re jaarwisse­ling voor de hulpdien­sten in de regio, ME in actie in Rijswijk

De brandweer had het in de regio Rivierenland tijdens de jaarwisseling een stuk drukker dan in de afgelopen jaren. Ze spreekt van een ‘intensieve maar wel beheersbare nacht’. Er vielen flink wat branden te blussen. In het dorpje Rijswijk moest de ME er aan te pas komen toen een groep mensen zich tegen de politie keerde.

1 januari