Traumahelikopter landt bij tweede ongeluk op A27 in korte tijd

Ontwikke­laar plan Lingeoever zit in financiële problemen, meerdere bouwprojec­ten liggen stil

Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling, de ontwikkelaar van nieuwbouwwijk Lingeoever in Gorinchem, zit in financiële problemen. Dinsdag is bij de rechtbank in Den Haag door schuldeisers gevraagd het bouwbedrijf failliet te verklaren.

8 december