Transgender Jo enny Vosman uit Dussen wil anderen helpen: ‘Er is nog veel discriminatie en onbegrip’

De Landerije Makelaars in Asperen verkoopt huizen van rond de miljoen euro: ‘Buitenwo­nen is een luxe’

18 mei Onze regio is populair bij rijke Rotterdammers en Amsterdammers. De stedelingen die rust, ruimte én een kapitale boerderijvilla zoeken, vinden die in Asperen en omstreken. De Landerije is gespecialiseerd in dat type woningen. ,,Onze makelaars zien een enorme trek uit de grote steden.”