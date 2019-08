Transgender Jo-enny uit Dussen trouwt met papa’s zegen: ‘De cirkel is rond’

Nieuwe spits Achilles Veen: 'Ik sta versteld van het hoge niveau'

10:24 Achilles Veen was op zoek naar meer scorend vermogen en kwam uit bij Kevin van Kempen. De 30-jarige spits, opgeleid bij Nemelaer in zijn woonplaats Haaren, kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor OJC Rosmalen, dat in de derde divisie (zondag) actief was. De vraag is of Van Kempen de concurrentiestrijd aan moet gaan met mede-spits Sen Aerts of dat zij een aanvalsduo kunnen gaan vormen?