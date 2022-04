Tour de Waal na twee jaar afwezigheid terug: ‘Blij dat we 5 mei weer kunnen beleven’

Nieuwenhuis verzekert dat Tour de Waal ook zeker aandacht zal besteden aan de oorlog in Oekraïne. ,,We hebben bijvoorbeeld een colonne met oude legervoertuigen. Die zijn normaal feestelijk versierd met vlaggen en zo. Misschien doen we nu iets met bloemen. We willen in elk geval het militaire niet benadrukken.” Ook denkt de organisatie aan een geldinzameling op plekken waar veel mensen komen.”