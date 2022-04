Toppianiste Anna Fedorova komt naar Asperen voor benefietconcert voor Oekraïne

Toch toestem­ming voor huisvesten 132 arbeidsmi­gran­ten in Wijk en Aalburg

Het college van burgemeester en wethouders in Altena wil een vergunning verlenen om het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten aan de Kromme Nol in Wijk en Aalburg mogelijk te maken. Het gaat om 66 nieuwe wooneenheden waarin in totaal 132 werknemers mogen wonen.

19 april