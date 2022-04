Topdrukte bij de VVV: ‘Maarten, Sis en Vincent gaven het laatste zetje voor ons bezoek aan Gorinchem’

Juf Christa, de allereer­ste liefde van Marieke Lucas Rijneveld. ‘Fijn dat hij zich als kleuter gezien voelde’

Juf Christa van As van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk is de ‘eerste liefde’ van schrijver Marieke Lucas Rijneveld. Hij schrijft uitgebreid over haar in het boekenweekessay Het warmtefort.

16 april